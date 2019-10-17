2019-10-17T20:41:40+03:00
Происшествия

Совсем некультурно: в Юрге экс-начальник управления культуры регулярно получал взятки

Деньги перечислялись на счета его близких и родственников
Ирина АВТУШКО
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В Юрге экс-начальник управления культуры регулярно получал взяткиВ Юрге экс-начальник управления культуры регулярно получал взяткиФото: Иван МАКЕЕВ
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В Юрге теперь уже бывший начальник управления культуры и кино городской администрации регулярно получал взятки. Деньги перечислялись на счета его близких и родственников.

Суд рассмотрит дело в отношении недобросовестного чиновника юргинской администрации. Как установило следствие, мужчина нал о том, что в городе будет организовано празднование 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне и предложил директору фирмы по продаже фейерверков перечислять ему 10 процентов от суммы договоров, который будут в дальнейшем заключены с данной организацией. А взамен фирме предлагались выгодные условия будущих контрактов. Собеседник экс-чиновника согласился. За счет того, что фирме были перечислены со счетов муниципальных клубов 900 тысяч рублей в период с 2015 по 2018 годы, работник администрации получил свои 90 тысяч рублей «вознаграждения». Разумеется, не напрямую, а через счета знакомых и родственников.

-Во время производства предварительного расследования мужчина был уволен из Администрации города Юрги. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), - сообщили в областной прокуратуре. - Юргинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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