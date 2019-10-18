33-летняя женщина в черных калошах пропала в Кузбассе

СЕГОДНЯ 03:26 2019-10-18T03:26:00+03:00

Светлану Кыдымаеву не могут найти с 7 октября

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Вот уже полторы недели в Кузбассе идет поиск 33-летней Светланы Кыдымаевой. Местонахождение женщины неизвестно с 7 октября.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 33-летнюю Светлану Кыдымаеву. Последнее, что известно о судьбе девушки, это то, что 7 октября она вышла из дома, и с тех пор от нее не поступало никаких вестей.

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.

В день исчезновения была одета в бежевый свитер на замке, синюю футболку, синие джинсы, черные калоши.

Если вам известно местонахождение Светланы Кыдымаевой или вы готовы оказать содействие в ее поиске, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU