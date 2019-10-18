2019-10-18T06:24:55+03:00
Происшествия

Мужчина устроил драку в новокузнецком торговом центре

Он избил своего приятеля
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчина устроил драгу в новокузнецком торговом центреМужчина устроил драгу в новокузнецком торговом центреФото: Иван ВИСЛОВ
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Двое новокузнечан пришли в один из торговых центров города, но ни устроить шопинг, ни культурно отдохнуть у них не получилось. Визит в ТЦ закончился дракой.

Вечером из торгового центра на улице Тольятти в Новокузнецке поступил сигнал тревоги. Когда на место прибыла группа задержания, бойцы Росгвардии увидели мужчину, лежащего без сознания на полу. Рядом с ним находился еще один человек. Как оказалось, именно он избил посетителя торгового центра. Дебошира задержали.

Позже выяснилось, что 40-летний мужчина и его 42-летний приятель пришли в магазин. Видимо, принятый алкоголь помешал адекватно воспринимать реальность, и мужчины поругались. После взаимных оскорблений младший приятель принялся избивать старшего - пока тот не потерял сознание.

Для пострадавшего бойцы Росгвардии вызвали карету скорой помощи, а дебошира доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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