2019-10-18T06:02:02+03:00
Общество

В Кузбассе приставы восстановили на работе незаконно уволенного сторожа

Также мужчине выплатили компенсацию за вынужденный прогул
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе приставы восстановили на работе незаконно уволенного сторожаВ Кузбассе приставы восстановили на работе незаконно уволенного сторожаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе приставы восстановили на работе незаконно уволенного сторожа. Также мужчине выплатили компенсацию за вынужденный прогул.

В Юрге мужчина, который работал сторожем в садово-огородническом товариществе, был уволен по сокращению штата. Как потом выяснилось, незаконно – председатель товарищества нарушил процедуру сокращения из-за неприязненных отношений с сотрудником. На место уволенного был принят другой человек, а ему самому не была предложена другая вакантная должность. Кроме того, изменение штатного расписания проведено без разрешения общего собрания, а увольнение состоялось без решения правления товарищества.

-Юргинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев все материалы дела, признал приказ об увольнении незаконным, обязал восстановить гражданина в должности и выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в общей сумме 47 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по Кемеровской области.

Приставы вручили председателю садово-огороднического товарищества требование об исполнении решения суда, а также предупредили об уголовной ответственности в случае его неисполнения. В итоге мужчина был восстановлен в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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