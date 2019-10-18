2019-10-18T07:47:26+03:00
Общество

«Кузбасс-fest: театр здесь!»: в Кузбассе стартует межрегиональный конкурс-фестиваль

В течение недели на разных площадках выступят театры разных регионов страны
Екатерина РОМАНОВА
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«Кузбасс-fest: театр здесь!»: в Кузбассе стартует межрегиональный конкурс-фестиваль«Кузбасс-fest: театр здесь!»: в Кузбассе стартует межрегиональный конкурс-фестивальФото: Екатерина РОМАНОВА
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С 20 по 26 октября в Кемерове пройдет межрегиональный конкурс-фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!». Он соберет представителей искусства из разных регионов страны.

С 1971 года в Кузбассе проводится фестиваль «Кузбасс театральный». В этом году он не только изменил свое название на «Кузбасс-fest: театр здесь!», но и расширил свои границы. На него приедут театры со всего Сибирского региона, а в программу войдет весь спектр современного театрального искусства - классическая драма, экспериментальная и новая драма, спектакли театров кукол, музыкальная драма, театр танца и другое.

В рамках фестиваля профессиональные театры региона, любительские театры, волонтеры, творческие объединения встретят своего зрителя на улицах, площадях, парках, музеях, вокзалах, библиотеках, магазинах, ресторанах, ночных клубах и других доступных площадках области. В конкурсной программе участвуют профессиональные театры Кузбасса, Алтайского края, Томской, Омской и Челябинской областей. Кроме того, будут проходить мастер-классы ведущих российских театральных педагогов по сценической речи, театральному танцу, перформативному театру, арт-менеджменту.

Фестиваль в Кемерове. Афиша.

Фестиваль в Кемерове. Афиша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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