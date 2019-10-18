На бульваре Строителей в Кемерове запретят парковку транспорта
Ограничение будет действовать 18 и 19 октября
На бульваре Строителей в Кемерове запретят парковку транспорта.ФОТО: Администрация города Кемерово
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На бульваре Строителей в Кемерове запретят парковку транспорта. Ограничение будет действовать 18 и 19 октября.
Как рассказали в мэрии города, ограничение парковки связано с тем, что в выходные в городе пройдет VII международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава».
Ограничение будет действовать 18 и 19 октября.ФОТО: Администрация города Кемерово
ИСТОЧНИК KP.RU