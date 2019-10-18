В Кемерове полицейские прикрыли подпольный бордель
В Кемерове полицейские прикрыли подпольный бордель. Интимные услуги незаконно оказывали в обычной жилой квартире.
На подозрительную квартиру полицейским пожаловалась жительница Центрального района города. Она сообщила, что в соседнем с ней жилище постоянно проживает несколько девушек, оказывающих услуги интимного характера.
Полицейские обращение проверили, и сведения женщины подтвердились. В квартире были задержаны пять женщин в возрасте от 20 до 35 лет, проживающих в разных городах и районах Кузбасса.
- В отношении каждой из жительниц квартиры полицейские составили протоколы по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере до 2 тысяч рублей.
К слову, две женщины из задержанных уже привлекались к штрафу за подобное правонарушение.
ИСТОЧНИК KP.RU