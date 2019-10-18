СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-18T08:59:48+03:00

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В Кемерове полицейские прикрыли подпольный бордель. Интимные услуги незаконно оказывали в обычной жилой квартире.

На подозрительную квартиру полицейским пожаловалась жительница Центрального района города. Она сообщила, что в соседнем с ней жилище постоянно проживает несколько девушек, оказывающих услуги интимного характера.

Полицейские обращение проверили, и сведения женщины подтвердились. В квартире были задержаны пять женщин в возрасте от 20 до 35 лет, проживающих в разных городах и районах Кузбасса.

- В отношении каждой из жительниц квартиры полицейские составили протоколы по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере до 2 тысяч рублей.

К слову, две женщины из задержанных уже привлекались к штрафу за подобное правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU