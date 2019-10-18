Кузбасские полицейские предупредили водителей о гололеде
Кузбасские полицейские призывают автовладельцев своевременно подготовить транспортные средства к предстоящей непогоде. В первую очередь это касается смены резины.
В ближайшие дни по области по ночам ожидаются заморозки. Днем же будет идти дождь, местами переходящий в мокрый снег. В совокупности это может привести к гололеду в утренние и вечерние часы.
В связи с этим водителям рекомендуется переобуть машины, а при поездках соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
- Наибольшая вероятность возникновения гололеда существует на мостах и путепроводах, а также в местах торможения транспортных средств - в районе остановок общественного транспорта, перед перекрестками и пешеходными переходами, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU