Кузбасские полицейские предупредили водителей о гололеде

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-18T10:23:07+03:00

В связи с этим нужно успеть поменять летнюю резину на зимнюю

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Кузбасские полицейские призывают автовладельцев своевременно подготовить транспортные средства к предстоящей непогоде. В первую очередь это касается смены резины.

В ближайшие дни по области по ночам ожидаются заморозки. Днем же будет идти дождь, местами переходящий в мокрый снег. В совокупности это может привести к гололеду в утренние и вечерние часы.

В связи с этим водителям рекомендуется переобуть машины, а при поездках соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

- Наибольшая вероятность возникновения гололеда существует на мостах и путепроводах, а также в местах торможения транспортных средств - в районе остановок общественного транспорта, перед перекрестками и пешеходными переходами, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU