Две пенсионерки оказались заложницами в собственных квартирах

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-18T11:56:01+03:00

Из-за проблем со здоровьем они не могли выйти самостоятельно

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Кемеровские спасатели пришли на помощь двум пенсионеркам, которые оказались заложницами в собственных квартирах. Из-за проблем со здоровьем женщины не могли выйти из жилья самостоятельно.

Первый случай произошел 17 октября на проспекте Ленина. Позвонившая спасателям женщина сообщила, что слышит крики о помощи из соседней квартиры, где проживает 90-летняя пенсионерка. Когда экипаж прибыл на место, то было решено проникнуть в квартиру через балкон с помощью штурмовой лестницы.

- Пенсионерка не могла самостоятельно передвигаться, врач экипажа оказал ей первую помощь, - рассказали в мэрии города. - Спасатели передали пострадавшую бригаде медиков.

Утром в пятницу, 18 октября, помощь понадобилась пожилой кемеровчанке, проживающей на проспекте Ленинградском. Несмотря на то, что женщина звала на помощь, в ее квартиру невозможно было попасть. Прибывшие спасатели вскрыли дверь специнструментом. Хозяйку с признаками инсульта передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU