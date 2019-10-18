СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-18T14:15:47+03:00

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В Кузбассе подросток проломил сверстнику висок печаткой. Причиной конфликта стала личная неприязнь.

В области расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который нанес тяжелые травмы сверстнику. Как установили следователи, днем он подошел к потерпевшему, с которым не был знаком лично, но знал, что они учатся в одном техникума. Обвиняемый стал оскорблять внешний вид оппонента, а тот в ответ оскорбил обидчика. Тогда злоумышленник ударил подростка.

-Потерпевший дошел до дома, где родственники ему вызвали скорую помощь, так как он почувствовал себя очень плохо. Несовершеннолетнему была проведена операция. В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый нанес удар потерпевшему кулаком, на пальце которого была печатка, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Врачи диагностировали у потерпевшего закрытый вдавленный перелом височной кости. Сейчас во всех обстоятельствах разбирается следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU