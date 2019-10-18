2019-10-18T18:17:15+03:00
Происшествия

Мигрант из Азии решил продавать вместо фруктов героин в Новокузнецке

Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы
Ирина АВТУШКО
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Мигрант из Азии решил продавать вместо фруктов героин в НовокузнецкеМигрант из Азии решил продавать вместо фруктов героин в НовокузнецкеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Новокузнецк приехал 51-летний мужчина из одного из государств Центральной Азии на заработки. Соотечественник, который его пригласил, предлагал заняться продажей фруктов – на деле оказалось, что в качестве товара значатся совсем не они.

Как выяснилось в дальнейшем, на предложение торговать наркотиками мигрант ответил согласием. Запрещенное зелье распространялось бесконтактным способом – с помощью закладок во дворах и на улицах. О незаконном заработке мужчины вскоре узнали стражи порядка.

-Сотрудники полиции установили за ним наблюдение и в результате задержали с приготовленной к сбыту партией запрещенного вещества. В кармане одежды сбытчика стражи порядка обнаружили бумажный конверт, внутри которого находились 4 свертка с героином. Его общая масса составила около 35 граммов, что является крупным размером, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также при себе у злоумышленника был телефон, куда поступали сообщения с указаниями мест закладки наркотика, а также банковские карты с зачисленным на них противоправным заработком.

Возбужденное против мигранта уголовное дело сейчас находится на рассмотрении в суде. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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