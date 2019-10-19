СЕГОДНЯ 05:25 2019-10-19T05:25:21+03:00

В Кемерове преступник два дня выбирал себе подходящую бензопилу Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летний рецидивист ранее был не раз судим

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В Кемерове преступник два дня выбирал себе подходящую бензопилу. Неоднократно судимого мужчину задержал экипаж Росгвардии.

Правоохранителям поступил тревожный сигнал из торгового центра на улице Тухачевского. По прибытию их встретил охранник, который сообщил о неизвестном посетителей, пытавшемся похитить бензопилу стоимость 4500 рублей. Злоумышленник вытащил инструмент со стеллажа и собирался пронести товар мимо кассы. Задержал его на выходе охранник, попросивший предъявить чек на покупку товара. Разумеется, документа у мужчины не было.

-Бойцы Росгвардии задержали злоумышленника для выяснения обстоятельств. Неизвестным оказался многократно ранее судимый за кражи 32-летний рецидивист. При помощи записи с камер видеонаблюдения предварительно установлено, что подозреваемый в течении двух дней присматривался к товару, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Теперь с грабителей и мотивами, побудившими его похитить товар из магазина, будут разбираться полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU