Не в советское время живем: в Киселевске незапертые двери привлекли вора-домушника
В Киселевске от серийного домушника пострадали сразу несколько горожан. Видимо, люди забыли, что живут уже не в советские времена, и опрометчиво оставили двери в квартиры открытыми.
В июле в полицию обратились жители, ставшие жертвой квартирного вора. Он проникал внутрь через незапертые входные двери и похищал различные ценности – бытовую технику, сумочки, кошельки. Общая сума ущерба составила 36 тысяч рублей.
-В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали серийного вора. Часть похищенного он успел продать, остальное полицейские изъяли у него по месту жительства и вернули законным владельцам.
В общей сложности 46-летний неоднократно ранее судимый горожанин записал на свой счет пять краж. Теперь возбужденное против него уголовное дело рассмотрит суд. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU