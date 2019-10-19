2019-10-19T04:16:50+03:00
Происшествия

Не в советское время живем: в Киселевске незапертые двери привлекли вора-домушника

От злоумышленника пострадали несколько семей
Ирина АВТУШКО
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Не в советское время живем: в Киселевске незапертые двери привлекли вора-домушникаНе в советское время живем: в Киселевске незапертые двери привлекли вора-домушникаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Киселевске от серийного домушника пострадали сразу несколько горожан. Видимо, люди забыли, что живут уже не в советские времена, и опрометчиво оставили двери в квартиры открытыми.

В июле в полицию обратились жители, ставшие жертвой квартирного вора. Он проникал внутрь через незапертые входные двери и похищал различные ценности – бытовую технику, сумочки, кошельки. Общая сума ущерба составила 36 тысяч рублей.

-В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали серийного вора. Часть похищенного он успел продать, остальное полицейские изъяли у него по месту жительства и вернули законным владельцам.

В общей сложности 46-летний неоднократно ранее судимый горожанин записал на свой счет пять краж. Теперь возбужденное против него уголовное дело рассмотрит суд. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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