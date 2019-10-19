2019-10-19T06:22:37+03:00
Общество

В Кемерове в квартирах многодетных семей установили дымовые датчики

О проделанной работе рассказал мэр города Илья Середюк
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове в квартирах многодетных семей установили дымовые датчики.ФОТО: Администрация города КемеровоВ Кемерове в квартирах многодетных семей установили дымовые датчики.ФОТО: Администрация города Кемерово
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В Кемерове в квартирах многодетных семей установили дымовые датчики. О проделанной работе рассказал мэр города Илья Середюк.

-Завершили установку дымовых датчиков в домах и квартирах многодетных семей – это 3939 жилых помещений в частном секторе и в многоэтажках, - отметил градоначальник в своем аккаунте в Инстаграм.

Подобные приборы сегодня устанавливаются в домах нуждающихся групп населения – это не только многодетные семьи, но малообеспеченные люди, те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, инвалиды, льготники, участники ВОВ. В каждом случае монтируется по два извещателя в наиболее опасных местах, в том числе и кухне. Эту работу Кемерово завершит к концу года.

-Таким образом, безопаснее станут 11 545 домов кемеровчан, - заключил глава города.

По вопросам установки извещателей кемеровчане могут обращаться в районные отделы Центра социальной помощи семье и детям:

-улица Пролетарская, 7А, тел.: (384-2) 28-88-36;

-проспект Кузнецкий, 102, тел.: 28-47-04;

-проспект Ленинградский, 47Г, тел.: 73-29-29;

-проспект Шахтеров, 83, тел.: 64-56-55;

-улица 40 лет Октября, 17А, тел.: 25-53-51, 25-10-50;

-улица Нагорная, 1, тел.: 69-47-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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