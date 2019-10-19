В Ленинске-Кузнецком женщина купила пирожное с проволокой
В Ленинске-Кузнецком местная жительница купила пирожное, а оно оказалось с проволокой. Фотографией опасного лакомства женщина поделилась в социальных сетях.
В одном из городских пабликов появились кадры, на которых женщина держит в руках пакет с пирожным и подцепляет пальцем из кондитерского изделия длинную тонкую проволоку.
К счастью, ребенок не успел полакомиться таким пирожным.ФОТО: "ЧП 112 Ленинск-Кузнецкий"/ vk.com
Как следует из подписи к посту, пирожное было куплено в ТЦ «Спутник» по проспекту Ленина, 86а.
Комментаторы не оставили сообщение без ответа. Одни порекомендовали горожане отнести сомнительный продукт в отдел по защите прав потребителей администрации или в санэпидемстанцию. Другие, напротив, усомнились в подлинности снимка: «Проволока могла попасть в мешочке… как-то странно лежит сверху».
ИСТОЧНИК KP.RU