2019-10-19T08:22:34+03:00
Общество

В Ленинске-Кузнецком женщина купила пирожное с проволокой

Фотографию опасного лакомства она разместила в соцсетях
Ирина АВТУШКО
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В Ленинске-Кузнецком женщина купила пирожное с проволокой.ФОТО: "ЧП 112 Ленинск-Кузнецкий"/ vk.comВ Ленинске-Кузнецком женщина купила пирожное с проволокой.ФОТО: "ЧП 112 Ленинск-Кузнецкий"/ vk.com
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В Ленинске-Кузнецком местная жительница купила пирожное, а оно оказалось с проволокой. Фотографией опасного лакомства женщина поделилась в социальных сетях.

В одном из городских пабликов появились кадры, на которых женщина держит в руках пакет с пирожным и подцепляет пальцем из кондитерского изделия длинную тонкую проволоку.

К счастью, ребенок не успел полакомиться таким пирожным.ФОТО: "ЧП 112 Ленинск-Кузнецкий"/ vk.com

К счастью, ребенок не успел полакомиться таким пирожным.ФОТО: "ЧП 112 Ленинск-Кузнецкий"/ vk.com

Как следует из подписи к посту, пирожное было куплено в ТЦ «Спутник» по проспекту Ленина, 86а.

Комментаторы не оставили сообщение без ответа. Одни порекомендовали горожане отнести сомнительный продукт в отдел по защите прав потребителей администрации или в санэпидемстанцию. Другие, напротив, усомнились в подлинности снимка: «Проволока могла попасть в мешочке… как-то странно лежит сверху».

ИСТОЧНИК KP.RU

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