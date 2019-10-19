2019-10-19T09:19:55+03:00
Общество

В Кемерове до конца года откроется три новых детских сада

Они появятся в Заводском и Ленинском районах
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове до конца года откроется три новых детских сада.ФОТО: Пресс-служба АКОВ Кемерове до конца года откроется три новых детских сада.ФОТО: Пресс-служба АКО
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В Кемерове до конца 2019 года откроется еще три новых детских сада в рамках нацпроекта «Демография». Они появятся в Заводском и Ленинском районах.

Один из детских садов на 125 мест будет открыт в микрорайоне №60 Заводского района. В двухэтажном здании будет работать шест групп детей в возрасте от года до семи лет. Еще два садика появятся в Ленинском районе – один на 165 человек разместится на бульваре Строителей, 65, а второй, рассчитанный на 350 мест, - в микрорайоне №68. Все учреждения строятся и оборудуются в соответствии с современными требованиями к пребыванию, питанию, организации досуга и безопасности дошкольников.

Как рассказали в администрации области, в рамках федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин – создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» в Кузбассе в 2019 году откроются семь детских садов на 1289 мест.

До 2022 года в регионе по данному проекту должно появяться 27 новых детских садов на 4935 мест. Это позволит уже в 2021 году закрыть очередь в сады для детей от двух месяцев до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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