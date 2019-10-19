2019-10-19T10:58:48+03:00
Происшествия

Полиция просит помочь: в Кузбассе бесследно пропали двое подростков

Мальчикам по 14 лет
Ирина АВТУШКО
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Полиция просит помочь: в Кузбассе бесследно пропали двое подростковПолиция просит помочь: в Кузбассе бесследно пропали двое подростковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция просит помочь: в Кузбассе бесследно пропали двое подростков. Мальчикам по 14 лет.

В Новокузнецке полицейские разыскивают двух 14-летних школьников – Ивана Михайлова и Константина Тятова. В пятницу, 18 октября ушли на занятия в школу, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

-В настоящее время в Новокузнецке развернуты поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники полиции, Росгвардии, следователи СК, волонтеры поискового отряда, представители общественности, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Приметы Ивана Михайлова: на вид 14 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волос светлый короткий.

Был одет: куртка темно-синяя демисезонная, брюки школьные черные, красные футбольные бутсы, рюкзак черного цвета.

Иван Михайлов.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

Иван Михайлов.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

Приметы Константина Тятова: на вид 14-15 лет, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые.

Был одет: куртка черная спортивная, на рукавах снизу светло-серые треугольники, джинсы синие, рубашка белая, туфли черные на шнурках, кепка черная.

Константин Тятов.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

Константин Тятов.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

Всех, кому что-то известно о местонахождении подростков, просят сообщить по телефонам в Новокузнецке 8(384-3)-72-20-75, 8(3843)-72-20-73, 8(384-3)-72-20-74. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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