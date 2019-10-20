СЕГОДНЯ 04:01 2019-10-20T04:01:42+03:00

Теперь жителям не придется ездить далеко за медицинской помощью

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Модульные ФАПы открылись в двух отдаленных поселках Кузбасса. Теперь, чтобы получить элементарную медицинскую помощь, жителям не придется преодолевать десятки километров.

Новые фельдшерско-акушерские пункты расположены в поселке Таежный и разъезде Кузель Тайгинского городского округа, в каждом из которых проживает всего около 300 человек. Оба ФАПа прикреплены к Яшкинской районной больнице, поскольку территориально она ближе всего.

-Пункты укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Например, установлен аппарат ЭКГ, аппарат для исследования крови и др. Имеется вакцина для проведения прививочной кампании против гриппа. Селяне смогут получать плановую медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры, - сообщили в администрации области. Также планируется, что сюда будут приезжать и выездные специалисты.

ФАПы открыты в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Стоимость одного ФАПа — 2,7 миллиона рублей без оснащения. Средства на их строительство были выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU