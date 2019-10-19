Кемеровчан зовут на спектакль со знаменитыми актерами

СЕГОДНЯ 20:29 2019-10-19T20:29:23+03:00

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Кемеровчан и гостей города зовут на спектакль со знаменитыми актерами. В Музыкальном театре поставят комедию со смыслом «Доктор знает все». Сюжет, как отмечают организаторы, вроде бы простой: двое приходят к врачу со своими душевными проблемами. Да вот только пациенты - не люди, а самые настоящие ангел с бесом. И проблемы такие, что непонятно, кому должен помочь доктор: пациентам, себе или человечеству.

-Новый формат извечной борьбы света и тьмы заставят смеяться или плакать, - отметили в театре.

А играют в спектакле известные многих личности. Например, Андрей Макаров. Многие знают 47-летнего актера по таким фильмам, как «Чек», «Ворошиловский стрелок», «Дальнобойщики» и «Личный номер». Компанию ему составит Владимир Феклеенко, известный по роли следователя Николая Тарасова в телесериале «Глухарь». Ну и, конечно, спектакль не спектакль без Олега Фомина - советского и российского актера, режиссера и продюсера театра, кино и телевидения.

Спектакль пройдет в понедельник, 21 октября. Начало в 19:00. Стоимость билетов и наличие свободных мест можно уточнить по телефону: (384-2) 34-83-48.

ИСТОЧНИК KP.RU