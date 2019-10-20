В Кузбассе квартирантка ограбила пустившую ее пожить подругу

СЕГОДНЯ 06:32 2019-10-20T06:32:19+03:00

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Злом на добро ответила 27-летняя женщина своей подруге. Та пустила квартирантку пожить и лишилась имущества.

47-летней жительнице Ленинска-Кузнецкого нужно было на время уехать из дома, и на время отъезда она пустила в свой дом пожить 27-летнюю подругу. Та в течение некоторого времени караулила дом, а незадолго до прибытия хозяйки покинула его. Когда хозяйка вернулась, она не обнаружила ни подруги, ни своей норковой шубы стоимостью порядка 60 тысяч рублей. Женщина тут же сообщила о случившемся в полицию.

Стражи порядка вскоре задержали подозреваемую. Правда, шубы у той не оказалось: меховое изделие женщина успела продать знакомой за две тысячи рублей. В отношении нечестной квартирантки было заведено уголовное дело. Заодно выяснилось, что 27-летняя женщина не впервые обворовывает знакомых. Так, до этого она, находясь в гостях, похитила мобильный телефон стоимостью порядка 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в скором времени женщина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU