Выпускники подарили кемеровской школе спорткомплекс

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-20T07:31:20+03:00

Двухэтажное здание возвели всего за четыре месяца

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У кемеровской школы №49 появился собственный спортивный комплекс. Новенькое здание построили выпускники школы на собственные деньги.

Выпускники школы №49, что в Кемерове, решили поблагодарить своих учителей и построили спортивный комплекс. Новенькое двухэтажное здание было возведено всего за четыре месяца на деньги, которые собрали спортсмены-борцы, выпускники этой школы. В нем имеется борцовский зал, раздевалки, душевые, сауна. Оснащен спортзал всем необходимым для тренировок оборудованием и инвентарем. Первыми в нем побывали губернатор Сергей Цивилев, прославленный борец Александр Карелин и популярный исполнитель и композитор Дмитрий Маликов.

Двухэтажное здание возвели всего за четыре месяца. ФОТО: пресс-служба АКО

- Наших гостей впечатлило оснащение современного спортивного объекта и его доступность для школьников. Но самое главное, что спортивный комплекс понравился детям, глаза у ребят горят, они с нетерпением ждут начала занятий! – написал Сергей Цивилев в своем аккаунте во «ВКонтакте».

К слову, первые тренировки в новом спорткомплексе начнутся уже в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU