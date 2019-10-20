Правительство Кузбасса поможет семьям земляков, погибших при прорыве дамбы
Семьям кузбассовцев, погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, окажут помощь в транспортировке и захоронении родных. Эту ответственность взяло на себя правительство Кузбасса.
Губернатор Кузбасса выразил соболезнования родным и близким, а также губернатору Красноярского края Александру Уссу после прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе. Сред погибших – двое кузбассовцев. Еще один наш земляк числится среди пропавших без вести.
«Эта трагедия глубокой болью отозвалась в наших сердцах. Прошу передать соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», - говорится в правительственной телеграмме.
Сейчас Правительство Кузбасса занимается транспортировкой тел погибших в Кемеровскую область. Администрация взяла на себя заботы по захоронению, а также окажет материальную помощь семьям погибших.
Напомним, что 19 октября 2019 года около шести часов утра по местному времени поступила информация о том, что в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, в результате чего затопило несколько общежитий, в которых проживали около 80 человек. Общая численность поселка старателей 180 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU