Правительство Кузбасса поможет семьям земляков, погибших при прорыве дамбы

СЕГОДНЯ 08:15 2019-10-20T08:15:30+03:00

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Семьям кузбассовцев, погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, окажут помощь в транспортировке и захоронении родных. Эту ответственность взяло на себя правительство Кузбасса.

Губернатор Кузбасса выразил соболезнования родным и близким, а также губернатору Красноярского края Александру Уссу после прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе. Сред погибших – двое кузбассовцев. Еще один наш земляк числится среди пропавших без вести.

«Эта трагедия глубокой болью отозвалась в наших сердцах. Прошу передать соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», - говорится в правительственной телеграмме.

Сейчас Правительство Кузбасса занимается транспортировкой тел погибших в Кемеровскую область. Администрация взяла на себя заботы по захоронению, а также окажет материальную помощь семьям погибших.

Напомним, что 19 октября 2019 года около шести часов утра по местному времени поступила информация о том, что в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, в результате чего затопило несколько общежитий, в которых проживали около 80 человек. Общая численность поселка старателей 180 человек.

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После осмотра дамбы сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора установили, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе (подробности).

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В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках (подробности).

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Столбики термометров в Курагинском районе опустились до -7 градусов. Постоянно идет снег. В таких условиях собакам труднее работать. Это уменьшает шансы найти пропавших людей живыми. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU