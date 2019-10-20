2019-10-20T11:25:28+03:00
Общество

Кузбассовцам обещают до -15 градусов в ночь на понедельник

Синоптики дали прогноз на понедельник, 21 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцам обещают до -15 градусов в ночь на понедельникКузбассовцам обещают до -15 градусов в ночь на понедельникФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С каждым днем столбики термометров опускаются все ниже и ниже, а солнце почти не появляется на небе, уступив место снегу и мокрому дождю. Вот и в понедельник, 21 октября, ожидается до -15 градусов.

Уже грядущей ночью, с 20 на 21 октября, столбики термометров опустятся до -5…-10 градусов, а при прояснении – до 15 градусов мороза. В Кемерове ожидается от -8 до -10. Северо-западный ветер при порывах может достигать скорости 13 метров в секунду при порывах. Местами пройдет снег.

Днем в понедельник будет теплее, однако плюсовых температур ждать не придется: воздух прогреется лишь до 0…-5 градусов по области и до 0…-2 градусов в Кемерове. В разных районах Кузбасса будет облачно с прояснениями, а кое-где пройдет снег и мокрый снег. В Кемерове – преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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