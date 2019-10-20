"Бессмертные что ли?": в Кузбассе из-за похолодания случилось несколько серьезных аварий
В Кузбассе из-за резких похолоданий случилось сразу несколько серьезных аварий. Происшествия случились на трассе Кемерово – Мариинск.
ДТП на кузбасской трассе.ВИДЕО: vk.com, "Регион 42"
Видео с места событий опубликовали очевидцы аварии в одной из групп города в социальной сети. Сначала в кадре появляется перевернутый легковой автомобиль, который выбросило на обочину. Рядом с ним работают сотрудники ДПС. Далее также появляются новые представители госавтоинспекции, а за ними – машина, которая выехала с дорожной полосы.
Комментаторы отмечают, что многие водители при сложных погодных условиях и гололеде не сбавляют скорость, идут на обгон. Это и может стать причиной серьезной чрезвычайной ситуации.
– Я сегодня иду и удивляюсь: в такой гололед машины на обгон летят. Бессмертные что ли? – пишет пользователь.
Также очевидцы сообщают о многочисленных ДТП в Кемерове, на междугородних автодорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU