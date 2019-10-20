СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-20T12:43:19+03:00

"Бессмертные что ли?": в Кузбассе из-за похолодания случилось несколько серьезных аварий. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"

Две из них произошли на трассе Кемерово – Мариинск

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе из-за резких похолоданий случилось сразу несколько серьезных аварий. Происшествия случились на трассе Кемерово – Мариинск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/738940" frameborder="0"></iframe> ДТП на кузбасской трассе.ВИДЕО: vk.com, "Регион 42"

Видео с места событий опубликовали очевидцы аварии в одной из групп города в социальной сети. Сначала в кадре появляется перевернутый легковой автомобиль, который выбросило на обочину. Рядом с ним работают сотрудники ДПС. Далее также появляются новые представители госавтоинспекции, а за ними – машина, которая выехала с дорожной полосы.

Комментаторы отмечают, что многие водители при сложных погодных условиях и гололеде не сбавляют скорость, идут на обгон. Это и может стать причиной серьезной чрезвычайной ситуации.

– Я сегодня иду и удивляюсь: в такой гололед машины на обгон летят. Бессмертные что ли? – пишет пользователь.

Также очевидцы сообщают о многочисленных ДТП в Кемерове, на междугородних автодорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU