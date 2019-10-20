2019-10-20T13:12:36+03:00
Спорт

Прямая трансляция: В Кузбассе проходит турнир «Шахтерская слава»

В VII Международном турнире по вольной борьбе участвуют спортсмены из 28 стран
Екатерина РОМАНОВА
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Прямая трансляция: В Кузбассе проходит турнир «Шахтерская слава». ФОТО: пресс-служба АКОПрямая трансляция: В Кузбассе проходит турнир «Шахтерская слава». ФОТО: пресс-служба АКО
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В Кузбассе проходит VII международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава». Более 200 спортсменов из 28 стран бьются за право называться лучшими. Увидеть, как это происходит, можно в прямой трансляции.

Масштаб турнира в этом году отмечают и организаторы, и участники. За право называться лучшим в своей весовой категории, сражаются более 200 спортсменов из 28 стран и впервые на зрелищный турнир приехали спортсмены из Бельгии и Монако. Хорошие результаты показывают кузбассовцы.

- Наши тренеры подготовили немало чемпионов и мастеров спорта международного класса, имена которых известны далеко за пределами Кузбасса, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Радует, что подрастает новое поколение талантливых борцов, которое продолжает спортивные традиции мужества, силы и целеустремленности, приумножает славу Кузбасса.

В VII Международном турнире по вольной борьбе участвуют спортсмены из 28 стран. ФОТО: пресс-служба АКО

В VII Международном турнире по вольной борьбе участвуют спортсмены из 28 стран. ФОТО: пресс-служба АКО

Сергей Цивилев пожелал участникам турнира азарта, интересных схваток с достойными соперниками, ярких побед и, конечно, огромной поддержки болельщиков!

ИСТОЧНИК KP.RU

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