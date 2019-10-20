2019-10-20T13:50:25+03:00
Происшествия

В Кузбассе следователи проверят приют для престарелых после жалоб жителей

Сообщалось, что пожилые люди содержаться в плохих условиях
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кузбассе следователи проверят приют для престарелых после жалоб в соцсетяхВ Кузбассе следователи проверят приют для престарелых после жалоб в соцсетяхФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку частного приюта «Серафим», расположенного в районе Ленинска-Кузнецкого. Причиной стали фотографии и сообщения очевидцев, в которых говорилось о плохих условиях содержания людей.

В одной из групп Ленинска-Кузнецкого в социальной сети появилась информация, что в частном приюте «Серафим» плохо ухаживают за пожилыми людьми. На снимках видно, что пациент без ног лежит голым на полу. Пожилые люди находятся в маленьких тесных комнатах, аварийный выход в здании перекрыт кроватью.

Некоторые комментаторы отмечают, что эта информация ложная. Они были в учреждении, наблюдали за работой сотрудников.

Тот самый пост в соцсетях. ФОТО: скриншот vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Тот самый пост в соцсетях. ФОТО: скриншот vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

–Все проживающие накормлены и ухожены. А если не верите, приезжайте и посмотрите. Кстати, все службы, кому положено, регулярно делают проверки. Все медицинские назначения осуществляют профильные врачи. В штате имеется медицинский работник, – пишет один из пользователей.

Следственный комитет начал доследственную проверку по выявленному СМИ материалу о частном приюте для престарелых, - об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ледяную горку за 600 тысяч рублей построят в Кемерове
В Новокузнецке сгорел производственный цех
Прямая трансляция: В Кузбассе проходит турнир «Шахтерская слава»
"Бессмертные что ли?": в Кузбассе из-за похолодания случилось несколько серьезных аварий
Сергей Цивилев предложил создать в Кузбассе движение «Я люблю музыку»
Кузбассовцам обещают до -15 градусов в ночь на понедельник
На трассе Кемерово – Лесная поляна столкнулись две легковушки
В Кузбассе задержали грабителя-путешественника
Правительство Кузбасса поможет семьям земляков, погибших при прорыве дамбы
Фейк из прошлого: в Кузбассе снова разыскивают банду педофилов?
Выпускники подарили кемеровской школе спорткомплекс
В Кузбассе квартирантка ограбила пустившую ее пожить подругу
В Кузбассе прекращены поиски 68-летнего жителя Березовского
Модульные ФАПы открылись в двух отдаленных поселках Кузбасса
Кемеровчан зовут на спектакль со знаменитыми актерами
В Новокузнецке нашли двух пропавших накануне 14-летних подростков
В Белове будут судить серийного автоугонщика
На кузбасской трассе загорелся пассажирский автобус
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +2 градусов
В Кемерове легковушка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу
Полиция просит помочь: в Кузбассе бесследно пропали двое подростков
В Кемерове до конца года откроется три новых детских сада
В Ленинске-Кузнецком женщина купила пирожное с проволокой
В Кемерове полицейские сняли с высотки двух малолетних руферов
В Кемерове в квартирах многодетных семей установили дымовые датчики