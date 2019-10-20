В Кузбассе следователи проверят приют для престарелых после жалоб жителей
Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку частного приюта «Серафим», расположенного в районе Ленинска-Кузнецкого. Причиной стали фотографии и сообщения очевидцев, в которых говорилось о плохих условиях содержания людей.
В одной из групп Ленинска-Кузнецкого в социальной сети появилась информация, что в частном приюте «Серафим» плохо ухаживают за пожилыми людьми. На снимках видно, что пациент без ног лежит голым на полу. Пожилые люди находятся в маленьких тесных комнатах, аварийный выход в здании перекрыт кроватью.
Некоторые комментаторы отмечают, что эта информация ложная. Они были в учреждении, наблюдали за работой сотрудников.
Тот самый пост в соцсетях. ФОТО: скриншот vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
–Все проживающие накормлены и ухожены. А если не верите, приезжайте и посмотрите. Кстати, все службы, кому положено, регулярно делают проверки. Все медицинские назначения осуществляют профильные врачи. В штате имеется медицинский работник, – пишет один из пользователей.
Следственный комитет начал доследственную проверку по выявленному СМИ материалу о частном приюте для престарелых, - об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU