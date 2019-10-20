В Кузбассе следователи проверят приют для престарелых после жалоб жителей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-20T13:50:25+03:00

В Кузбассе следователи проверят приют для престарелых после жалоб в соцсетях Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Сообщалось, что пожилые люди содержаться в плохих условиях

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Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку частного приюта «Серафим», расположенного в районе Ленинска-Кузнецкого. Причиной стали фотографии и сообщения очевидцев, в которых говорилось о плохих условиях содержания людей.

В одной из групп Ленинска-Кузнецкого в социальной сети появилась информация, что в частном приюте «Серафим» плохо ухаживают за пожилыми людьми. На снимках видно, что пациент без ног лежит голым на полу. Пожилые люди находятся в маленьких тесных комнатах, аварийный выход в здании перекрыт кроватью.

Некоторые комментаторы отмечают, что эта информация ложная. Они были в учреждении, наблюдали за работой сотрудников.

Тот самый пост в соцсетях. ФОТО: скриншот vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

–Все проживающие накормлены и ухожены. А если не верите, приезжайте и посмотрите. Кстати, все службы, кому положено, регулярно делают проверки. Все медицинские назначения осуществляют профильные врачи. В штате имеется медицинский работник, – пишет один из пользователей.

Следственный комитет начал доследственную проверку по выявленному СМИ материалу о частном приюте для престарелых, - об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU