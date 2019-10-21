2019-10-21T03:26:22+03:00
Происшествия

Голубоглазая девушка с рюкзаком пропала в Новокузнецке

Марину Пинаеву разыскивают с 15 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Голубоглазая девушка с рюкзаком пропала в Новокузнецке. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Голубоглазая девушка с рюкзаком пропала в Новокузнецке. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Марина Пинаева, 23-летнюю жительницу города Новокузнецка, в последний раз видели 15 октября. С тех пор ее разыскивают родные и близкие, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

15 октября 2019 года 23-летняя Марина Пинаева в последний раз общалась с родными и близкими. С тех пор ее никто не видел, на связь девушка также не выходит. Сейчас ее разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза голубые.

Была одета: синяя осенняя куртка, синие джинсы, темно-синие кроссовки.

С собой: рюкзак.

Если вам известно местонахождение Марины Пинаевой или вы готовы помочь в ее поиске, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-5452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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