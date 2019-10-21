Трамвай сошел с рельсов на центральной улице Кемерова
На улице Кирова в Кемерове утром в понедельник произошло ЧП: здесь с рельсов сошел трамвай. Сейчас специалисты устанавливают, почему это произошло, и не исключают, что на рельсах мог быть посторонний предмет.
Трамвай сошел с рельсов на центральной улице Кемерова.видео: vk.com, "Регион 42"
Чрезвычайное происшествие случилось около 9.40 на улице Кирова. При повороте вагон №150, следовавший по десятому маршруту, сошел с рельсов. Никто из пассажиров трамвая и участников дорожного движения при инциденте не пострадал
- Сейчас на месте работает бригада, ставим вагон на рельсы, - отметили в пресс-службе КЭТК. - После этого движение будет восстановлено в обычном режиме, пока же оно продолжается по резервной схеме - по проспекту Кузнецкому.
Причиной схода вагона мог стать посторонний предмет на рельсах или же неполадки в самом вагоне.
ИСТОЧНИК KP.RU