СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-21T07:54:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Кирова в Кемерове утром в понедельник произошло ЧП: здесь с рельсов сошел трамвай. Сейчас специалисты устанавливают, почему это произошло, и не исключают, что на рельсах мог быть посторонний предмет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/739030" frameborder="0"></iframe> Трамвай сошел с рельсов на центральной улице Кемерова.видео: vk.com, "Регион 42"

Чрезвычайное происшествие случилось около 9.40 на улице Кирова. При повороте вагон №150, следовавший по десятому маршруту, сошел с рельсов. Никто из пассажиров трамвая и участников дорожного движения при инциденте не пострадал

- Сейчас на месте работает бригада, ставим вагон на рельсы, - отметили в пресс-службе КЭТК. - После этого движение будет восстановлено в обычном режиме, пока же оно продолжается по резервной схеме - по проспекту Кузнецкому.

Причиной схода вагона мог стать посторонний предмет на рельсах или же неполадки в самом вагоне.

ИСТОЧНИК KP.RU