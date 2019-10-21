2019-10-21T07:54:35+03:00
Происшествия

Трамвай сошел с рельсов на центральной улице Кемерова

Последствия ЧП попали на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Трамвай сошел с рельсов на центральной улице Кемерова. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Трамвай сошел с рельсов на центральной улице Кемерова. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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На улице Кирова в Кемерове утром в понедельник произошло ЧП: здесь с рельсов сошел трамвай. Сейчас специалисты устанавливают, почему это произошло, и не исключают, что на рельсах мог быть посторонний предмет.

Трамвай сошел с рельсов на центральной улице Кемерова.видео: vk.com, "Регион 42"

Чрезвычайное происшествие случилось около 9.40 на улице Кирова. При повороте вагон №150, следовавший по десятому маршруту, сошел с рельсов. Никто из пассажиров трамвая и участников дорожного движения при инциденте не пострадал

- Сейчас на месте работает бригада, ставим вагон на рельсы, - отметили в пресс-службе КЭТК. - После этого движение будет восстановлено в обычном режиме, пока же оно продолжается по резервной схеме - по проспекту Кузнецкому.

Причиной схода вагона мог стать посторонний предмет на рельсах или же неполадки в самом вагоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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