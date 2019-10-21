2019-10-21T09:50:10+03:00
Происшествия

16-летняя кемеровчанка ушла в гости к подруге и пропала

Девушку разыскивали в течение трех дней
Екатерина РОМАНОВА
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16-летняя кемеровчанка ушла в гости к подруге и пропала16-летняя кемеровчанка ушла в гости к подруге и пропалаФото: Александр ДЫБИН
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Дочь не вернулась домой, на звонки не отвечает - с такими словами обратилась в полицию мать 16-летней кемеровчанки. Ее дочь ушла к подруге и пропала.

Кемеровчанка рассказала, что в последнее время они с дочерью конфликтовали. Девушка потеряла интерес к учебе, стала прогуливать занятия. Не желала прислушиваться к словам матери и считала себя полностью самостоятельной. После одного из серьезных разговоров девушка заявила, что пойдет ночевать к подруге. А на следующий день перестала отвечать на звонки. После того как от девушки не было вестей в течение двух дней, мать обратилась в полицию.

Стражи порядка выяснили адрес подруги и отправились к ней. Оказалось, что пропавшая действительно провела у нее первую ночь, а потом ушла. Впрочем, вскоре удалось выяснить, где же она находится, и доставить ее в отдел полиции.

В отношении матери бунтарки составлен проток за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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