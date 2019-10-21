2019-10-21T10:32:51+03:00
Общество

Самую оригинальную пару рукавиц разыскивают в Кузбассе

Кузбассовцев приглашают принять участие в конкурсе-выставке «Рукавичка»
Екатерина РОМАНОВА
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Самую оригинальную пару рукавиц разыскивают в КузбассаСамую оригинальную пару рукавиц разыскивают в КузбассаФото: Екатерина РОМАНОВА
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С каждым днем в Кузбассе становится все холоднее, а значит, пришло время доставать самый зимний и самый теплый аксессуар - рукавички. А заодно и принять участие в конкурсе-выставке на самую оригинальную пару.

Вязаные рукавички греют не только потому, что они шерстяные, но и потому, что вязальщица вложила в них частичку тепла . Рукавички бывают разными: с простым и замысловатым рисунком, связанными на огромные папины руки и на миниатюрные дочкины. А какие могут быть рисунки! А цвета! У каждой мастерицы - свои вязаные шедевры.

Посостязаться в умении создавать необычные пары рукавиц или просто полюбоваться на то, как творят другие, можно будет 3 ноября в музее-заповеднике «Томская писаница». А до 31 октября мастерицы могут принести свои вязаные изделия в офис «Томской писаницы» на улице Томской, 5а в Кемерове.

Рукавички могут быть вязаными, выполненными в технике валяния, аппликации или лоскутного шитья. Главное - сделанные своими руками. Голосование будет проводиться по номинациям «Самая красивая пара рукавиц», «Мини-рукавички», «Рукавица ХХХL», «Самая оригинальная пара рукавиц».

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (384-2) 75-10-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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