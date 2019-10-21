2019-10-21T10:33:47+03:00
Происшествия

12-летний мальчик в черно-белой куртке пропал в Прокопьевске

В последний раз ребенка видели 20 октября
Екатерина РОМАНОВА
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12-летний мальчик в черно-белой куртке пропал в Прокопьевске. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.12-летний мальчик в черно-белой куртке пропал в Прокопьевске. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В городе Прокопьевске разыскивают 12-летнего пропавшего без вести Артема Федорова. Подросток пропал 20 октября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области,12-летний подросток 20 октября ушел на улицу, но к условленному времени не вернулся. О местонахождении ребенка ничего неизвестно, на связь он не выходит.

Приметы: на вид 13-15 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие.

Был одет: куртка зимняя серая болоньевая короткая, черно-белая шапка с помпоном на голове, кеды черно-белые, черный спортивный рюкзак.

Если вам известно местонахождение подростка, сообщите об этом в отдел полиции города Прокопьевска. Анонимность гарантируется.

Сделать это можно по телефонам: 8(38466)-1-48-80, 02 или 102 – с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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