В Кузбассе прекратили поиски 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-21T12:55:53+03:00

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Поиски 12-летнего жителя Прокопьевска, которые начались поздно вечером 20 октября, прекращены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мальчика, пропавшего вечером 20 октября, нашли гуляющим по одной из улиц города. Его тут же доставили в отдел полиции, а позже установили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Напомним, мальчик пропал вечером в воскресенье. Мама ребенка, не дождавшись сына в условленное время, попыталась с ним связаться, однако ей не удалось этого сделать. Тогда женщина обратилась в отдел полиции. На поиск ребенка тут же отправились сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. Мальчишку искали по всему городу, пока его не заметили гуляющим по одной из улиц.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют причину ухода подростка из дома. В отношении матери составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. Ей грозит штраф в размере до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU