2019-10-21T15:24:33+03:00
Происшествия

В Кузбассе психически больной мужчина убил пришедшую в гости мать

С явкой с повинной преступник сам пришел в полицию
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе психически больной мужчина убил пришедшую в гости матьВ Кузбассе психически больной мужчина убил пришедшую в гости матьФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе психически больной мужчина убил пришедшую в гости мать. Преступник сам пришел в полицию и сознался в содеянном.

Как установило следствие, в январе 56-летняя жительница Новокузнецка пришла навестить своего 27-летнего сына, который проживал отдельно. С собой женщина принесла продукты. Внезапно, без всяких поводов мужчина набросился на мать и стал избивать ее. Женщина пыталась сбежать из квартиры, но агрессивно настроенный родственник настиг ее и нанес несколько ударов ножом.

- От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После совершения преступления злоумышленник помылся, сменил одежду и сам пошел в отдел полиции рассказать о совершенном им убийстве, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело женщины и задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее он уже наблюдался в наркодиспансере в связи с приемом запрещенных веществ. Ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила хроническое психическое расстройство. Из-за этого он не осознавал характер своих действий и их опасность. Постановлением суда задержанный помещен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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