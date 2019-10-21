2019-10-21T14:50:31+03:00
Общество

Власти кузбасского города наказали за плохое содержание скотомогильников

Нарушения выявила прокурорская проверка
Ирина АВТУШКО
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Власти кузбасского города наказали за содержание скотомогильниковВласти кузбасского города наказали за содержание скотомогильниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Власти кузбасского города наказали за плохое содержание скотомогильников. Нарушения были выявлены после прокурорской проверки.

В Анжеро-Судженске местная прокуратура провела проверку исполнения закона в области обращения с отходами животноводства. В рейде также приняли участие специалисты местной станции по борьбе с болезнями животных.

Как рассказали в ведомстве, администрация обладает всеми полномочиями по содержанию сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям), а также их обустройству, однако своих обязанностей не выполняла. Так, при обследовании было установлено, что на территорию скотомогильника есть свободный доступ, а его территория не огорожена глухим забором высотой не менее двух метров. Биотермическая яма также не была огорожена, кроме того, по ее периметру не было траншеи и земляного вала, отсутствовали помещения для дезинфицирующих средств и инструментов.

По итогам проверки прокурор вынес представление главе Анжеро-Судженского городского округа и руководителю предприятия, в хозяйственное ведение которого передана биотермическая яма. Организована работа по устранению выявленных нарушений, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Против виновного должностного лица в органах власти возбуждено административное дело и назначен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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