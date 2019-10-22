2019-10-22T03:53:02+03:00
Происшествия

Нуждается в помощи: в Кузбассе пропал 83-летний мужчина

Пожилой житель Киселевска ушел в неизвестном направлении
Екатерина РОМАНОВА
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Нуждается в помощи: в Кузбассе пропал 83-летний мужчина. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Нуждается в помощи: в Кузбассе пропал 83-летний мужчина. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 83-летнего Николая Григорьева. Житель города Киселевска пропал 20 октября.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 83-летний Николай Григорьев 20 октября вышел из своего дома в городе Киселевске и ушел в неизвестном направлении.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: темно-зеленый пиджак, серый свитер, черные штаны, черные калоши, черная вязаная шапка.

Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти. Если вы готовы оказать помощь в его поиске или располагаете информацией о местоположении Николая Григорьева, сообщите об этом в полицию или волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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