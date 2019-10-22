СЕГОДНЯ 05:28 2019-10-22T05:28:27+03:00

Бухгалтер из Кемерова после мошенничества со счетами осталась без автомобиля. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

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Жительница города Кемерова придумала мошенническую схему, чтобы похищать деньги у работодателя. Но все тайное становится явным. В конце концов, женщина не разбогатела, лишилась автомобиля и попала под суд.

Главный бухгалтер одного из строительных магазинов города Кемерово разработала мошенническую схему и присвоила денежные средства в особо крупном размере. С помощью бухгалтерской программы она направляла платежные поручения на перечисления денег на расчетные счета, которые не имели отношения к индивидуальному предпринимателю.

Схему удалось раскрыть, а бухгалтера привлечь к ответственности. В отношении женщины заведено уголовное дело. Суд назначил ей наказание: лишение свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком. Кроме того, ее обязали возместить материальный ущерб в размере 520 тысяч рублей в пользу предпринимателя и 799 тысяч рублей с пользу общества с ограниченной ответственностью.

Добровольно выплачивать деньги женщина отказалась, тогда приставам пришлось арестовать автомобиль Nissan Qashqai. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области, предварительно, его стоимость составляет миллион рублей. У гражданки есть всего 10 дней, чтобы оплатить долг. В противном случае она лишится автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU