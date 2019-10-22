2019-10-22T06:17:41+03:00
Происшествия

Кузбассовцы заработали на битье дорогих иномарок 5,3 миллиона рублей и уголовное дело

Мошенники специально инсценировали ДТП
Яна ПОПОВА
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Кузбассовцы разбивали дорогие иномарки и заработали на этом 5,3 миллиона рублейКузбассовцы разбивали дорогие иномарки и заработали на этом 5,3 миллиона рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Кузбассе мошенники специально инсценировали ДТП ради получения страховых выплат. В общей сложности они похитили 5,3 миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что трое кемеровчан, в том числе и начальник службы безопасности местного филиала страховой компании, подыскивали владельцев дорогих иномарок, на которых заранее создавали повреждения, и инсценировали ДТП. А после мошенники подготавливали фиктивные документы на возмещение страховых случаев. Эта схема принесла им 5,3 миллиона рублей.

Сейчас следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Материалы переданы на рассмотрение в суд.

– Один из организаторов противоправной схемы заключил досудебное соглашение и дал подробные показания о деятельности мошеннической группы. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта было прекращено в связи с его смертью. Третьему организатору, а также еще десяти обвиняемым, которые принимали участие в совершении мошенничеств, предъявлено обвинение, – дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, для того, чтобы гарантировать возмещение ущерба, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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