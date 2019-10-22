Кузбасс вошел в топ-10 самых криминальных регионов России

СЕГОДНЯ 06:58 2019-10-22T07:54:59+03:00

С января по август 2019 года было зарегистрировано более 36 тысяч преступлений

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Кузбасс стал одним из лидеров среди самых криминальных областей России. Так, с января по август 2019 года в регионе было зарегистрировано более 36 тысяч преступлений.

Данные были опубликованы на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Кемеровская область оказалась на восьмом месте среди российских субъектов. С января по август 2019 года в Кузбассе зарегистрировали 36 158 преступлений.

Кроме того, область на первом месте среди регионов Сибирского федерального округа. На втором - Новосибирская область, где было совершено 33 126 преступлений, на третьем - Красноярский край с 31 140 преступлениями.

Лидер по количеству выявленных преступлений среди всех субъектов Москва - 93 882, а меньше всего людей обратилось в полицию в Чукотском автономном округе - 524 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU