2019-10-22T07:56:37+03:00
Общество

5-летняя девочка с сестрой уехали из Кузбасса на поезде от матери

Их мать устроила дебош после посещения вагона-ресторана
Екатерина РОМАНОВА
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5-летняя девочка с сестрой на поезде уехали от матери из Кузбасса5-летняя девочка с сестрой на поезде уехали от матери из КузбассаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Амурской области устроила дебош в вагоне поезда. В результате ей пришлось остаться в городе Тайге. Две ее дочери, одной из которых всего пять лет, продолжили путешествие без мамы.

40-летняя жительница Амурской области вместе с двумя дочерьми путешествовала на поезде, следовавшем из Новосибирска во Владивосток. Она оставила 5-летнего ребенка на попечение совершеннолетней дочери и отправилась отдыхать в вагон-ресторан. Обратно в плацкартный вагон женщина вернулась навеселе. Она будила соседей, не реагировала на замечания окружающих, игнорировала требования бригады поезда. Проводникам не оставалось ничего другого, как вызвать транспортную полицию.

В Тайге транспортные полицейские сняли дебоширку с поезда. А ее 5-летняя дочь со старшей сестрой отправились дальше.

К слову, в этом же поезде, но в другом вагоне устроил дебош 36-летний вахтовик из Кузбасса. Он курил в вагоне и нецензурно выражался. Его также сняли с поезда. Обоим гражданам назначены штрафы в размере 500 рублей за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Кузбассовец, кроме того, заплатит штраф в 500 рублей за курение в тамбуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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