2019-10-22T07:59:56+03:00
Происшествия

Грабители пытались украсть банкомат при помощи троса в Кузбассе

Довести дело до конца преступникам не удалось
Яна ПОПОВА
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Грабители пытались украсть банкомат при помощи троса в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Грабители пытались украсть банкомат при помощи троса в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Четверо кузбассовцев пытались украсть банкомат при помощи специального троса. Однако завершить преступление мужчинам не удалось.

Полицейские выяснили, что кузбассовец вместе с тремя знакомыми разработал схему кражи денег из банкоматов. Они проникли в супермаркет в Ленинске-Кузнецком и с помощью прицепленного к автомобилю троса пытались похитить банкомат с наличными на сумму около 1,5 миллиона рублей. Однако украсть деньги им так и не удалось.

- В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих злоумышленников. Четвертый участник группы выехал из Кузбасса и скрывался от полиции в Тверской области, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, - отмечают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Трое преступников предстали перед судом. Они рассказали, что планировали также украсть около 2,9 миллиона рублей из терминала в Белове. Суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы условно на сроки от трех до трех с половиной лет.

Отметим, четвертый участник группировки также был задержан. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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