Средняя заработная плата в Кузбассе стала выше

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-22T08:11:23+03:00

Она выросла на 10 процентов

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Среднемесячная заработная плата в Кузбассе выросла - в сравнении с прошлым годом. Сейчас она составляет 40 724 рубля.

Специалисты Кемеровостата проанализировали среднемесячную заработную плату работников организаций Кузбасса, в том числе и занятых на малых предприятиях.По данным экспертов, с января по август 2019 года средняя зарплата составила 40 724 рубля. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то можно отметить, что средняя оплата труда выросла на 10%.

Больше всего в Кузбассе получают ученые. Выяснилось, что специалисты, занимающиеся научными исследованиями и разработками, в среднем за месяц получают 64 921 рубль.

Кроме того, самые большие средства по-прежнему ежемесячно получают специалисты из области угледобычи – 61 661 рубль, добыче металлических руд – 53 257 рублей, производстве кокса и нефтепродуктов – 54 084 рубля, металлургическом производстве – 52 751 рубль и финансовой и страховой деятельности - 52 542 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU