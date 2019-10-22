Вора-музыканта поймали в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-22T08:36:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровчанин похитил из чужой квартиры гитару. Правда, играть на ней он не стал, а сдал в ломбард. На что мужчина потратил деньги, догадаться несложно.

Жительница города Кемерово на два дня уехала из дома. А когда вернулась, обнаружила, что за время ее отсутствия из квартиры пропала акустическая гитара стоимостью около восьми тысяч рублей. Женщина тут же обратилась за помощью в полицию.

Вскоре похитителя гитары удалось задержать. Правда, музыкального инструмента при нем не было. Как оказалось, 22-летний ранее судимый молодой человек сдал ее в ломбард. При этом в ломбарде он предоставил не свой паспорт, а паспорт знакомого. За музыкальный инструмент мужчина выручил всего тысячу рублей и сразу потратил ее на алкоголь.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU