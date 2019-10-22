СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-22T10:09:20+03:00

«Сказала, что идет к друзьям»: в Следкоме рассказали о судьбе пропавшей 23-летней новокузнечанки Фото: Асхат БАРДЫНОВ

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Поиски 23-летней жительницы Новокузнецка прекращены. Как сообщили на своей странице в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», девушка найдена погибшей.

23-летнюю новокузнечанку разыскивали с 15 октября. В тот день она сказала родителям, что идет к друзьям, а потом перестала выходить на связь. В течение недели девушку разыскивали сотрудники полиции, волонтеры, родные и близкие. И лишь 21 октября стала известна ее судьба.

- Тело пропавшей было найдено на территории Новокузнецка. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. При погибшей были все ее личные вещи, - отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Назначен ряд экспертиз, которые должны будут установить причину и время гибели новокузнечанки.

ИСТОЧНИК KP.RU