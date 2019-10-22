СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-22T10:11:15+03:00

Рецидивист отобрал у кузбассовца деньги и мобильник за отказ принять помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кузбассе рецидивист отобрал у мужчины деньги и мобильник за отказ принять его помощь. Инцидент произошел ранним утром.

В Белове ранее судимый 39-летний местный житель стоял на балконе в пять утра, когда внизу заметил мужчину. Его походка выдавала явные признаки алкогольного опьянения. Подозреваемый окликнул прохожего и предложил вызвать ему такси, на что в ответ получил отказ в грубой нецензурной форме.

- Оскорбившись, подозреваемый выбежал на улицу, догнал потерпевшего и ограбил его, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Добычей преступника стал мобильный телефон. А спустя несколько часов потерпевший лишился и 5000 рублей с банковского счета, которые были списаны с телефона через услугу «Мобильный банк».

Сейчас против злоумышленника возбуждено уголовное дело за кражу, он может лишиться свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU