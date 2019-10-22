Жителям Кузбасса отключат телевидение

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-22T17:28:37+03:00

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Жителям Кузбасса снова отключат телевидение и радио. Ограничения коснутся сразу нескольких территорий.

Как сообщается на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, 28 октября в связи с профилактическими и другими плановыми работами пропадет телерадиосигнал в Анжеро-Судженске, Кемерове, Киселевске, Ключевой, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Новокузнецке, Таштаголе и Юрге. Отключение будет происходить в промежуток с 2.00 до 11.00 часов. Зрителям будут недоступны пакеты программ «РТРС-1» и «РТРС-2».

-Некоторые работы могут быть отменены либо перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, - отметили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU