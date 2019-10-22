В Кузбассе экс-начальник отделения ГИБДД присвоил 300 литров служебного бензина

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-22T18:06:58+03:00

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В Кузбассе сотрудник ГИБДД присвоил 300 литров служебного бензина. Мужчину уволили из органов внутренних дел.

В декабря 2018 года 33-летний начальник одного из территориальных отделений ГИБДД МВД России по Кемеровской области ушел на больничный, где находился до января этого года. Перед уходом он не сдал топливную карту, по которой заправляется служебный транспорт, а решил использовать ее в корыстных целях – для заправки личного автомобиля. В общей сложности н успел присвоить 300 литров бензина.

-Информация о преступной деятельности полицейского стала известна сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области, материалы были переданы в следственные органы, - рассказали в областном ГУ МВД. - Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал. После проведенной служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел.

Теперь дальнейшую судьбу экс-сотрудника ГИБДД будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU