Двое новокузнечан кувалдой пытались вскрыть банкомат

СЕГОДНЯ 03:28 2019-10-23T03:28:45+03:00

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Два молодых человека из города Новокузнецка при помощи кувалды пытались взломать банкомат. Терминал им не поддался, и парни ушли ни с чем. Но перед законом им отвечать за это придется.

Друзья решили обогатиться, вскрыв банкомат, и для этого разработали целую операцию. Они угнали автомобиль ВАЗ-21099, а через несколько дней глубокой ночью приехали на нем в поселок Притомский. Там они проникли в магазин и при помощи кувалды попытались вскрыть банкомат. Терминал не поддался, тогда молодые люди убежали из магазина и уехали на машине.

О проникновении в магазин около трех часов ночи сообщил работник частной охранной организации. Он же заметил и автомобиль, на котором скрылись преступники. Вскоре машину обнаружили брошенной в Центральном районе города. А потом и личности предполагаемых преступников установили – благодаря камерам наблюдения, установленным в магазине.

Грабителями оказались 23- и 22-летний горожане. Их задержали, и сейчас решается вопрос о заключении под стражу на время следствия. Мужчин обвиняют в краже, они могут лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU