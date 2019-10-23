Худой мужчина в камужфляже пропал в Кузбассе
15 октября в Гурьевске без вести пропал 53-летний Сергей Брезгин. Его поиск ведут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, в последний раз 53-летнего Сергея Брезгина видели 15 октября. В этот день он ушел из своего дома в Гурьевске и с тех пор не выходит на связь.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, xудощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза серые.
В день исчезновения был одет в камуфляжную куртку, синие джинсы, белые кроссовки, черную шапку.
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он мог отправиться в другой город региона.
Если вам известно его местонахождение или вы готовы оказать помощь в его розыске, свяжитесь с волонтерами или сотрудниками полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU