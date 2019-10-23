Худой мужчина в камужфляже пропал в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:28 2019-10-23T05:06:21+03:00

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15 октября в Гурьевске без вести пропал 53-летний Сергей Брезгин. Его поиск ведут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, в последний раз 53-летнего Сергея Брезгина видели 15 октября. В этот день он ушел из своего дома в Гурьевске и с тех пор не выходит на связь.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, xудощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза серые.

В день исчезновения был одет в камуфляжную куртку, синие джинсы, белые кроссовки, черную шапку.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он мог отправиться в другой город региона.

Если вам известно его местонахождение или вы готовы оказать помощь в его розыске, свяжитесь с волонтерами или сотрудниками полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU