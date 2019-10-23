2019-10-23T07:52:32+03:00
Общество

За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ

Из них более девяти тысяч – дети до 15 лет
Ирина АВТУШКО
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За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИЗа неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кузбассе за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели почти 12 тысяч человек. Из них более девяти тысяч - дети до 15 лет.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, в период с 14 по 20 октября в медучреждения за помощью обратилось 11,8 тысячи человек.

- По сравнению с предыдущей неделей число больных уменьшилось на 529 человек - то есть на 4,3 процента, - рассказали в ведомстве. - Причиной заболевания являются вирусы негриппозной этиологии.

Сезонный подъем ОРВИ и гриппа еще впереди, поэтому в области активно проводится вакцинация населения. К 21 октября против гриппа уже было привито 565,9 тысячи человек - это 21,2 процента от численности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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