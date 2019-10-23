2019-10-23T08:03:06+03:00
Общество

Кузбассовец с боевым непальским ножом пытался попасть к судебным приставам

Объяснение мужчиной своего поступка было неожиданным
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбассовец с боевым непальским ножом пытался попасть к судебным приставам.ФОТО: УФССП по Кемеровской областиКузбассовец с боевым непальским ножом пытался попасть к судебным приставам.ФОТО: УФССП по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Кузбассовец с боевым непальским ножом пытался попасть к судебным приставам. Объяснение мужчиной своего поступка было неожиданным.

В Прокопьевске местный житель прибыл в отдел судебных приставов, чтобы получить консультацию по исполнительным производствам в отношении него. Однако при досмотре у посетителя обнаружили необычный предмет – нож, похожий на боевое оружие гуркхов «Кукри».

-Это национальный нож, используемый непальскими воинами, имеет характерный профиль «крыла сокола» с заточкой по вогнутой грани, - пояснили в УФССП по Кемеровской области.

Как объяснил мужчина, нож он просто прихватил в отдел по дороге, так как носил его по просьбе тещи на заточку.

Отметим, что это далеко не единственный запрещенный предмет, который изымают у граждан судебные приставы. Так, за девять месяцев этого года при досмотре граждан в судах и участках мировых судей выявили 11 362 единицы запрещенных к проносу предметов, принадлежащих гражданам на законных основаниях, из них 410 единиц огнестрельного оружия, 200 единиц газового и травматического оружия, 5 285 боеприпасов, 499 единиц холодного оружия и 193 электрошоковых устройства. Были случаи, когда люди пытались пронести в зал суда пистолет Макарова и даже сюрикен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих
За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев стал участником кулинарного шоу
В Новокузнецк привезли подержанные трамваи из Москвы
Худой мужчина в камужфляже пропал в Кузбассе
Двое новокузнечан кувалдой пытались вскрыть банкомат
Россельхозбанк снизил ставки на приобретение жилья под залог имеющейся недвижимости
В Кузбассе экс-начальник отделения ГИБДД присвоил 300 литров служебного бензина
Жителям Кузбасса отключат телевидение
Теплый ноябрь идет в Кузбасс
В семи городах Кузбасса пройдут предпраздничные ярмарки
В Кемерове известный магазин одежды обманул клиентку
В Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю жену
Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки
Роспотребнадзор рассказал о запрете использования мобильных телефонов в кузбасских школах