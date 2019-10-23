СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-23T08:03:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбассовец с боевым непальским ножом пытался попасть к судебным приставам. Объяснение мужчиной своего поступка было неожиданным.

В Прокопьевске местный житель прибыл в отдел судебных приставов, чтобы получить консультацию по исполнительным производствам в отношении него. Однако при досмотре у посетителя обнаружили необычный предмет – нож, похожий на боевое оружие гуркхов «Кукри».

-Это национальный нож, используемый непальскими воинами, имеет характерный профиль «крыла сокола» с заточкой по вогнутой грани, - пояснили в УФССП по Кемеровской области.

Как объяснил мужчина, нож он просто прихватил в отдел по дороге, так как носил его по просьбе тещи на заточку.

Отметим, что это далеко не единственный запрещенный предмет, который изымают у граждан судебные приставы. Так, за девять месяцев этого года при досмотре граждан в судах и участках мировых судей выявили 11 362 единицы запрещенных к проносу предметов, принадлежащих гражданам на законных основаниях, из них 410 единиц огнестрельного оружия, 200 единиц газового и травматического оружия, 5 285 боеприпасов, 499 единиц холодного оружия и 193 электрошоковых устройства. Были случаи, когда люди пытались пронести в зал суда пистолет Макарова и даже сюрикен.

ИСТОЧНИК KP.RU